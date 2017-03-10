В Тамбовском районе выявлен случай игры подростком в «Синего кита»

Фото: ngs24.ru

В марте в Тамбовском районе Приамурья полицейские выявили подростка, который принимал участие в игре «Синий кит», имеющей отношение к так называемым группам смерти. Юноша выполнял различные задания, которые ему давал неизвестный через Интернет.

Об этом рассказывается в полицейской сводке, опубликованной на сайте газеты «Амурский маяк». О факте игры подростком в «Синего кита» полицейским стало известно 14 марта. У юноши обнаружили порез на внутренней части левого предплечья в виде кита. Выяснилось, что парень начал играть в феврале. Текстовые задания он получал через «Вконтакте». Выполняя одно из заданий, юноша и изобразил на руке кита с помощью лезвия.

В настоящее время подростку ничего не угрожает, с ним работал психолог. Стражи порядка устанавливают личность отправителя заданий.

Кроме того, ученица одной из тамбовских школ сообщила, что ей на мобильный телефон через приложение WhatsApp пришло СМС-сообщение с заданием по игре «Синий кит». Полиции об этом стало известно 11 марта. Личность отправителя задания также устанавливается.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что обоими случаями сейчас занимается амурское управление Следственного комитета.

Как сообщало Амур.инфо, 5 000 подростков в Амурской области зарегистрированы в группах смерти. Из них 3 500 – из Благовещенска. Речь о школьниках с седьмого по девятые классы. Такую информацию озвучили в ходе круглого стола в амурском управлении Роскомнадзора 9 марта.

13 марта в Благовещенске провели молебен в защиту детей от групп смерти.

14 марта состоялось единое областное родительское собрание, посвященное борьбе с группами смерти. В нем приняли участие 70 амурских родителей.

24 марта стало известно, что в Благовещенске учащаяся школы № 4 нарисовала на руке символ «f57», относящийся к так называемым группам смерти.

Священник Святослав Шевченко из Благовещенска записал видеоролик, который посвятил проблеме групп смерти.

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