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В Хинганском заповеднике на волю выпустили японских журавлей

В Хинганском заповеднике на волю выпустили японских журавлей
Фото: khingan.ru

В Хинганском заповеднике состоялся весенний выпуск пяти годовалых японских журавлей, выращенных на станции. Он проводится ежегодно и в 2017-м прошел 12 апреля. К концу месяца планируется выпуск двух уже даурских журавлей. Перед выпуском каждой птице надевают ножное белое пластиковое кольцо с индивидуальным номером.

Выпуски журавлей в заповеднике осуществляются с 1988 года с целью сохранения популяций японского и даурского журавлей – видов, занесенных в Красную книгу, сообщает сайт Хинганского заповедника.

В проекте сохранения редких птиц участвуют отечественные и зарубежные зоопарки, Окский журавлиный питомник. Они передают яйца журавлей для выведения, выращивания и последующего выпуска в природу. Всего на данный момент станция выпустила в природу 114 японских и 54 даурских журавля.

Работа по выпуску считается успешной, если выращенные журавли смогли включиться в сообщество диких сородичей, улететь на зимовку и вернуться на места гнездования. Информация о встречах птиц на местах зимовок и гнездования аккумулируется в базе данных заповедника.

Так, в прошлом году были выпущены в природу пять японских и семь даурских журавлей. Одного даурского и одного японского из них в этом году уже встретили.

Даурского журавля на болотах Антоновского лесничества увидел научный сотрудник Д. Н. Кочетков. Он сфотографировал пару летящих журавлей и заметил, что одна из них имела на ноге кольцо с номером М07. Оказалось, что это питомец станции – журавль по кличке Стильба. Он был выпущен в природу весной прошлого года.

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#животные #природа

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