«ТНТ-Благовещенск» объявляет набор участников на новый энкаунтер

«ТНТ-Благовещенск» организует энкаунтер для жителей Благовещенска. В феврале телекомпания «Альфа-канал» проводила игру в ТРЦ «Острова», она была посвящена дню рождения канала. На этот раз энкаунтер приурочат к запуску на ТНТ нового сериала «Филфак». Поэтому и тема игры будет соответствующая – русский язык и литература.

«В прошлый раз, когда мы провели энкаунтер, всем очень понравилось. И участники просили организовывать такие игры для зрителей почаще. Поэтому мы решили не затягивать и провести еще один энкаунтер. Правда, в этот раз мы его организуем не в помещении, а на улице – участники будут передвигаться на машинах по городу», – рассказала промо-менеджер «ТНТ-Благовещенск» Татьяна Водопьянова.

В настоящее время набираются команды – их число не ограничено, а вот количество участников в этих командах должно быть от 5 до 10. При себе им необходимо иметь устройство с выходом в Интернет (ноутбук, планшет или смартфон). Также у каждой команды должно быть два автомобиля, на которых участникам будет необходимо передвигаться по городу.

Заявки принимаются до 20 апреля по номеру: 222-700. Участники и победители игры получат призы от телеканала «ТНТ-Благовещенск».

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