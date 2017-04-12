В КНР грузовик протаранил похоронную процессию: 4 человека погибли

Фото: ren.tv

В Китае четыре участника похоронной процессии погибли, ещё восемь получили ранения в результате наезда на них грузовика. Трагедия произошла утром 14 апреля в уезде Наньбу городского округа Наньчун провинции Сычуань, передаёт РИА Новости со ссылкой на издание «Сычуань цзайсянь».

Группа людей, в которую въехал грузовой автомобиль, двигалась вдоль дороги. Пострадавших доставили в больницу, один из них находится в тяжёлом состоянии. Полиция приступила к расследованию ЧП.

В октябре 2016 года в индийском штате Мадхья-Прадеш грузовик въехал в толпу верующих, отмечавших индуистский праздник Дурга-пуджа. Тогда погибли семь человек, ещё 15 пострадали.

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#ДТП #Китай #происшествия

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