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14апреля
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Благовещенск и Хэйхэ создадут объединенные оркестр и хор

Благовещенск и Хэйхэ создадут объединенные оркестр и хор

Делегация городского управления культуры участвовала в переговорах в Китае, которые проводились по приглашению управления культуры Хэйхэ. Там был заключён целый ряд соглашений. В частности, решено создать международные оркестр и хор. Оба – на базе благовещенских коллективов.

«У нас достигнуты ряд знаковых решений, которые в дальнейшем послужат развитию культуры двух стран. Во-первых, мы заключили соглашение о проведении IV международного фестиваля "Детство на Амуре". Он состоит из нескольких конкурсов: вокальный, художественный и поэтический, который пройдет в октябре. Сначала в городе Благовещенске, а далее – в Хэйхэ», – рассказала начальник городского управления культуры Виктория Хопатько.

Еще одно соглашение, по словам Виктории Андреевны, они вынашивали долгое время. « У нас уже были первые попытки создания нескольких сводных российско-китайских коллективов по различным видам творчества. Сейчас достигнуто соглашение о создании сводного оркестра на базе концертного оркестра Amur Jazz Band, куда войдут российские и китайские музыканты. Первое представление этого коллектива состоится уже 18 мая в Хэйхэ в рамках экономического форума. Второй важный сводный коллектив – вокальный – появится на базе хора "Детство"», – добавила Виктория Хопатько.

Первая программа международного хора будет представлена на фестивале «Детство на Амуре», который состоится в октябре 2017 года.

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#городская власть #Китай #концерты #культура

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