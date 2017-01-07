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14апреля
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Сегодня, 16:47 0

Погрануправление приглашает амурчан на службу по контракту

В амурском пограничном управлении ждут желающих служить по контракту. На воинские должности могут претендовать мужчины в возрасте до 35 лет с образованием не ниже среднего и с категорией здоровья А или Б по военному билету.

В областном погрануправлении готовы рассмотреть и кандидатуры студентов вузов, которые не проходили военную службу по призыву, если не будет показаний для отказа.

«Первая причина – отсутствие у кандидата гражданства РФ или наличие гражданства другого государства. Вторая причина – несоответствие возрасту. Также уголовно наказуемые деяния, совершённые гражданином. Отсутствие на учёте в нарко-, кожвен-, психо-, туберкулёзном диспансерах», – сказал представитель ПУФСБ России по Амурской области Иван Жуков.

В прошлом году из более чем 300 кандидатов отобрали только 160. Желающие могут обратиться в пограничное управление в Благовещенске или подразделения в городах Сковородино, Шимановск, Райчихинск и в учебный центр в селе Николаевка.

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#военные

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