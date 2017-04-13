Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 16:41 2

В Благовещенске вынесен приговор мужчине, предлагавшему ребенку «поиграть» за 1 000 рублей

В Благовещенске вынесен приговор мужчине, предлагавшему ребенку «поиграть» за 1 000 рублей
Фото: av.by

В пятницу, 14 апреля, Благовещенский городской суд вынес приговор мужчине, который весной 2016 года предлагал 11-летней девочке деньги за совершение развратных действий. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказала мать ребенка Наталья.

Как сообщало Амур.инфо, инцидент произошел 17 апреля 2016 года в районе 5-й стройки в Благовещенске. Мужчина подъехал к 11-летней девочке на машине и предложил ей 1 000 рублей за совершение развратных действий. Та отказалась, и автомобиль уехал. Семья девочки обратилась в полицию. Мужчину объявили в розыск, он был задержан.

Как говорит Наталья, суд длился семь месяцев. 17 апреля она получит копию приговора, где указаны все статьи, по которым обвинили мужчину. Горожанка сообщила, что осуждённый амурчанин приставал не только к ее дочери.

«В ходе следствия выяснилось, что он сначала к моей дочери подъехал, а на следующий день подъехал к девочке в селе Новотроицком. Моей 11 лет было, а той девочке 9 или 10», – рассказывает Наталья.

Приговор судом был вынесен с учетом обоих случаев. Мужчина получил семь с половиной лет колонии.

«Хочется, чтобы люди не молчали, если такие ситуации возникают. Чтобы не боялись, а обращались в органы. Многие дети просто не понимают, что это наказуемо», – говорит горожанка.

В понедельник, отмечает она, будет уже год, с тех как все произошло. И, по-видимому, это еще не конец, ведь мужчина наверняка подаст апелляцию. Свою вину он не признает.

В пресс-службе Благовещенского городского суда ИА «Амур.инфо» факт вынесения приговора подтвердили. Мужчина осуждён по статье 132 Уголовного кодекса, часть 4, пункт «б» (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Семь с половиной лет он проведет в колонии строгого режима.

Просмотров всего: 662

#дети #криминал #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Patison

    Patison
    23 минуты назад

    судя по статье у него 132 через 30, то есть покушение на 132.

  • Семерочка

    Семерочка
    16 минут назад

    почему все таки развратные действия приравниваются к сексуальным насильственного характера? Тех, кто насилует девочек найти не могут, так легче этих посадить. Тем более что здесь и улик нет.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В Тынде осудили двоих покушавшихся на депутата Павла Эпштейна
Происшествия

В Тамбовском районе выявлен случай игры подростком в «Синего кита»
В России и мире

В КНР грузовик протаранил похоронную процессию: 4 человека погибли
Происшествия 4

Из ЕАО в провинцию Хэйлунцзян вывезли более тонны бивней мамонта и более тонны нефрита