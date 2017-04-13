В Благовещенске вынесен приговор мужчине, предлагавшему ребенку «поиграть» за 1 000 рублей

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В пятницу, 14 апреля, Благовещенский городской суд вынес приговор мужчине, который весной 2016 года предлагал 11-летней девочке деньги за совершение развратных действий. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказала мать ребенка Наталья.

Как сообщало Амур.инфо, инцидент произошел 17 апреля 2016 года в районе 5-й стройки в Благовещенске. Мужчина подъехал к 11-летней девочке на машине и предложил ей 1 000 рублей за совершение развратных действий. Та отказалась, и автомобиль уехал. Семья девочки обратилась в полицию. Мужчину объявили в розыск, он был задержан.

Как говорит Наталья, суд длился семь месяцев. 17 апреля она получит копию приговора, где указаны все статьи, по которым обвинили мужчину. Горожанка сообщила, что осуждённый амурчанин приставал не только к ее дочери.

«В ходе следствия выяснилось, что он сначала к моей дочери подъехал, а на следующий день подъехал к девочке в селе Новотроицком. Моей 11 лет было, а той девочке 9 или 10», – рассказывает Наталья.

Приговор судом был вынесен с учетом обоих случаев. Мужчина получил семь с половиной лет колонии.

«Хочется, чтобы люди не молчали, если такие ситуации возникают. Чтобы не боялись, а обращались в органы. Многие дети просто не понимают, что это наказуемо», – говорит горожанка.

В понедельник, отмечает она, будет уже год, с тех как все произошло. И, по-видимому, это еще не конец, ведь мужчина наверняка подаст апелляцию. Свою вину он не признает.

В пресс-службе Благовещенского городского суда ИА «Амур.инфо» факт вынесения приговора подтвердили. Мужчина осуждён по статье 132 Уголовного кодекса, часть 4, пункт «б» (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Семь с половиной лет он проведет в колонии строгого режима.

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