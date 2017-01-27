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14апреля
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Сегодня, 16:17 0

Китайская сторона предложила сделать темой «АмурЭкспоФорума-2017» экологию

«АмурЭкспоФорум-2017» определился с темой очередного мероприятия и с точными сроками его проведения. Амурская международная выставка пройдет с 20 по 23 мая в Хэйхэ и с 26 по 28 мая – в Благовещенске. Темой форума в этом году станет экология.

Такую тему предложила китайская сторона. Иностранные бизнес-предприятия хотят больше знать об экологичности производства на амурских предприятиях.

«У нас имеются большие серьезные заявки от китайских партнеров. Они группируют, так сказать, десанты бизнесменов, которые хотят приехать и более предметно пообщаться с нашими производителями продукции, то есть именно экологически чистой продукции», – отметила и. о. министра внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области Екатерина Киреева.

Также будут организованы площадки по благоустройству города и жилищного сектора. Стать участником «АмурЭкспоФорума-2017» пожелали более 60 предприятий, в том числе 16 китайских. В планах – продолжение диалога по взаимодействию бизнеса и туризма. Будет отдельная площадка о здоровом образе жизни.

Организаторы хотят провести конкурс по лучшему отражению экологической темы в презентации своего продукта или услуг. Заявки на участие в форуме принимаются до 21 апреля по адресу: улица Шимановского, 27, 3 этаж, каб. 315. До 14 апреля нужно подать заявку на участие в торгово-экономической ярмарке в Хэйхэ. Образец есть на сайте http://expo.amur.info.

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#экономика

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