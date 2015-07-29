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14апреля
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Из ЕАО в провинцию Хэйлунцзян вывезли более тонны бивней мамонта и более тонны нефрита

Из ЕАО в провинцию Хэйлунцзян вывезли более тонны бивней мамонта и более тонны нефрита
Фото: www.farpost.ru

Сотрудники таможни Лобэй провинции Хэйлунцзян задержали крупнейшую контрабандную партию: 1,07 тонны бивней мамонта, 72 килограмма рогов шерстистого носорога 1,11 тонны необработанного нефрита. Граждане Китая вывезли незадекларированный товар с территории Еврейской автономной области в Китай в грузовике для перевозки сои, сообщает сайт «Партнеры».

Сотрудники китайской таможни таможни обнаружили тайники в одном из шести грузовиков, перевозивших соевые бобы из России в Китай. Было конфисковано 107 бивней мамонта, 37 единиц рогов шерстистых носорогов и 353 единицы необработанного нефрита.

Узнав, что досмотр груза может занять больше времени, чем обычно, водитель подозрительного грузовика по фамилии Гао скрылся. Но его и владельца груза по фамилии Хань задержала полиция в гостинице города Цзиси.

Согласно итогам расследования, Хань купил грузовик и переоборудовал его для перевоза контрабандных товаров из России в Китай.

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#Китай #криминал #происшествия #таможня

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