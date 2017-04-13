На Сахалине водитель утопил в море «Газель» и сбежал

Фото: deita.ru

В Холмском районе Сахалина водитель микроавтобуса «Газель» не справился с управлением, в результате чего транспортное средство вылетело с дороги и утонуло в море. Об этом сообщает ИА «Дейта».

ДТП произошло утром в пятницу, 14 апреля, между сёлами Чехов и Красноярское.

На момент прибытия на место экипажа ДПС водителя в салоне уже не было – он скрылся в неизвестном направлении. По предварительным данным, в «дорожно-морской» аварии никто не пострадал, правоохранители заняты поиском виновника происшествия.

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