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На Сахалине водитель утопил в море «Газель» и сбежал

На Сахалине водитель утопил в море «Газель» и сбежал
Фото: deita.ru

В Холмском районе Сахалина водитель микроавтобуса «Газель» не справился с управлением, в результате чего транспортное средство вылетело с дороги и утонуло в море. Об этом сообщает ИА «Дейта».

ДТП произошло утром в пятницу, 14 апреля, между сёлами Чехов и Красноярское.

На момент прибытия на место экипажа ДПС водителя в салоне уже не было – он скрылся в неизвестном направлении. По предварительным данным, в «дорожно-морской» аварии никто не пострадал, правоохранители заняты поиском виновника происшествия.

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#Дальний Восток #ДТП #происшествия #транспорт

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