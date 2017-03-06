Началась сборка зданий вахтового поселка строителей Амурского ГПЗ

Фото: пресс-центр проекта «Строительство Амурского ГПЗ»

На площадке строительства вахтового поселка строителей Амурского газоперерабатывающего завода в Свободненском районе приступили к монтажу блочно-модульных зданий. Поселок должен будет вместить до 5 000 человек. Начался монтаж 14 зданий – общежитий, контрольно-пропускных пунктов, столовой, гостиницы на 30 мест и административно-бытового комплекса.

Построена площадка с твердым покрытием, предназначенная для складирования и хранения оборудования.

Всего планируется построить 35 блочно-модульных зданий, в том числе мастерские, склады, медпункт, баню, прачечный и физкультурно-оздоровительный комплексы, а также объекты инфраструктуры — водоочистные сооружения, сети водопровода и канализации, трансформаторные подстанции, котельную и пожарное депо.

В настоящее время на площадке задействовано 419 человек, 87 единиц техники. Работы осуществляются в круглосуточном режиме.

Поставки материалов и оборудования для строительства вахтового поселка Амурского ГПЗ осуществляют 23 российские компании из 11 регионов Российской Федерации: Республик Башкортостан и Чувашия, Красноярского и Пермского краев, Амурской, Иркутской, Новосибирской, Орловской, Самарской, Свердловской и Томской областей, сообщает пресс-центр проекта «Строительство Амурского ГПЗ».

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