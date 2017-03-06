Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 15:21 0

Началась сборка зданий вахтового поселка строителей Амурского ГПЗ

Началась сборка зданий вахтового поселка строителей Амурского ГПЗ
Фото: пресс-центр проекта «Строительство Амурского ГПЗ»

На площадке строительства вахтового поселка строителей Амурского газоперерабатывающего завода в Свободненском районе приступили к монтажу блочно-модульных зданий. Поселок должен будет вместить до 5 000 человек. Начался монтаж 14 зданий – общежитий, контрольно-пропускных пунктов, столовой, гостиницы на 30 мест и административно-бытового комплекса.

Построена площадка с твердым покрытием, предназначенная для складирования и хранения оборудования.

Всего планируется построить 35 блочно-модульных зданий, в том числе мастерские, склады, медпункт, баню, прачечный и физкультурно-оздоровительный комплексы, а также объекты инфраструктуры — водоочистные сооружения, сети водопровода и канализации, трансформаторные подстанции, котельную и пожарное депо.

В настоящее время на площадке задействовано 419 человек, 87 единиц техники. Работы осуществляются в круглосуточном режиме.

Поставки материалов и оборудования для строительства вахтового поселка Амурского ГПЗ осуществляют 23 российские компании из 11 регионов Российской Федерации: Республик Башкортостан и Чувашия, Красноярского и Пермского краев, Амурской, Иркутской, Новосибирской, Орловской, Самарской, Свердловской и Томской областей, сообщает пресс-центр проекта «Строительство Амурского ГПЗ».

Просмотров всего: 208

#строительство #экономика

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

В детских садах введут уроки финансовой грамотности
Общество 2

В ЦЭВе Благовещенска завершается ремонт концертного зала
Общество 17

Минимальная розничная цена на водку увеличится до 205 рублей
Общество 1

В Свободном заработал бассейн