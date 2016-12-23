Последнее слово мастера: появился ролик, посвященный Владимиру Матвееву

В четверг, 13 апреля, в Интернете был опубликован видеоролик, посвященный народному артисту России Владимиру Матвееву, который ушел из жизни 10 апреля. В ролике артист появляется перед зеркалом в собственной гримерке, закуривает сигарету и читает стихотворение «Мастер».

«Я слишком староват для ухищрений. Все говорю лишь в искренний посыл. Уже слегка горбачусь, как пещерный. Но мой огонь нисколько не остыл…» – произносит Владимир Гаврилович.

Идея записать стихотворение о сценической жизни Матвеева принадлежит молодому актеру Амурского театра драмы Захару Майстренко. Корреспонденту ИА «Амур.инфо» он рассказал, что ролик создал вместе с друзьями и знакомыми. «Посвящается прекрасной души человеку и доброму другу», – отметил Захар Майстренко.

Как сообщало Амур.инфо, Благовещенск простился с народным артистом России Владимиром Матвеевым 13 апреля. Амурскому театру драмы он отдал без малого 40 лет творческой жизни. По традиции, артиста проводили в последний путь аплодисментами.

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