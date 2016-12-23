Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 16:15 0

Последнее слово мастера: появился ролик, посвященный Владимиру Матвееву

Последнее слово мастера: появился ролик, посвященный Владимиру Матвееву

В четверг, 13 апреля, в Интернете был опубликован видеоролик, посвященный народному артисту России Владимиру Матвееву, который ушел из жизни 10 апреля. В ролике артист появляется перед зеркалом в собственной гримерке, закуривает сигарету и читает стихотворение «Мастер».

«Я слишком староват для ухищрений. Все говорю лишь в искренний посыл. Уже слегка горбачусь, как пещерный. Но мой огонь нисколько не остыл…» – произносит Владимир Гаврилович.

Идея записать стихотворение о сценической жизни Матвеева принадлежит молодому актеру Амурского театра драмы Захару Майстренко. Корреспонденту ИА «Амур.инфо» он рассказал, что ролик создал вместе с друзьями и знакомыми. «Посвящается прекрасной души человеку и доброму другу», – отметил Захар Майстренко.

Как сообщало Амур.инфо, Благовещенск простился с народным артистом России Владимиром Матвеевым 13 апреля. Амурскому театру драмы он отдал без малого 40 лет творческой жизни. По традиции, артиста проводили в последний путь аплодисментами.

Просмотров всего: 463

#культура #память

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

В Амурском краеведческом музее открылась выставка «Ровесников»
Культура

Благовещенск и Хэйхэ создадут объединенные оркестр и хор
Общество 2

В Подмосковье построят Албазинский острог

Общество 1

105 лет назад «Титаник» столкнулся с айсбергом