В 2017 году в Благовещенске преобразятся дороги в районе Зейской – Артиллерийской

Фото: amurobl.ru

В мае-сентябре 2017 года в Благовещенске завершатся ремонтные работы по улице Зейской от Артиллерийской до Батарейной. Будет заасфальтирован участок улицы Батарейной между Зейской и Ленина. Всего в 2017 году расходы на ремонт дорог областного центра составят порядка 358 миллионов рублей. Более 300 миллионов – это средства областного бюджета.

Губернатор Амурской области посетил участок, который будет отремонтирован в этом году, сообщает пресс-служба областного правительства.

«В этом году будут закончены работы на Зейской от Артиллерийской до Батарейной, работа будет вестись в комплексе, запланировано водоотведение. Также мы заасфальтируем участок Батарейной от Зейской до улицы Ленина. Проблемный вопрос был с водоотведением – в районе переулка Серышевского стояла большая вода, частный сектор подвергался подтоплению. В 2017 году эта проблема будет решена. Кроме того, на достаточно аварийном перекрестке улиц Амурской и Артиллерийской будет установлен светофор. На Артиллерийской появятся тротуары», – доложил губернатору начальник управления ЖКХ Благовещенска Сергей Казанцев.

Выполнение работ планируется на 37 участках общей протяженностью около 18 километров, в том числе строительство дорог общего пользования – 2,33 километра.

В завершение Александр Козлов прокомментировал предстоящую дорожную кампанию по всей области:

«В Приамурье запланирована довольно масштабная дорожная кампания. Это и реконструкция дорожного полотна, и строительство тротуаров, ливневок. Мы договорились со всеми мэрами, главами районов и поселений о том, что их планы по ремонту дорог обязательно будут согласованы с населением, руководством ГИБДД, директорами школ, что особенно важно для сельской местности, где есть школьные маршруты. Сейчас такая работа идет. Комплексный подход мы видим и в городе Благовещенске. Деятельность необходимо планировать сразу на несколько лет. Чтобы не было ситуаций, когда люди кладут асфальт, не решая вопрос с коммуникациями, с ливневой канализацией. В итоге дорогу вскоре попросту смывает, а деньги потрачены совершенно нерационально. Мы обсудили планы с жителями и убедились в верном решении мэра города в части ремонта дорог в этом районе», – отметил Александр Козлов.

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