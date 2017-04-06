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В детских садах введут уроки финансовой грамотности

В детских садах введут уроки финансовой грамотности
Фото: ucoz.ru

Основы финансовой грамотности начнут преподавать дошколятам в детских садах. Об этом в четверг, 13 апреля, рассказала глава Минобрнауки России Ольга Васильева, передаёт «Интерфакс».

«Финансовая грамотность будет встроена во все образовательные стандарты всех уровней», – заявила министр на церемонии подписания соглашения с Центробанком РФ о продвижении финансовой грамотности на Московском международном салоне образования.

Со стороны Банка России соглашение подписала его глава Эльвира Набиуллина. По её словам, финансовая грамотность становится не просто разовой акцией, а «широкомасштабной полноценной программой»: выпускаются школьные учебники и проходят специальную подготовку учителя обществознания, чтобы рассказывать детям о финансовых инструментах. Глава ЦБ выразила надежду, что этот документ позволит повышать финансовую грамотность россиян.

В пресс-службе министерства образования и науки пояснили, что модули по финансовой грамотности планируется ввести во всех учреждениях – от детского сада до высших учебных заведений. Ранее сообщалось, что в школах финансовая грамотность отдельным предметом преподаваться не будет – её встроят в программу курса по обществознанию. Тем не менее, министерство совместно с Центробанком разработало для данного модуля специальные пособия и программы.

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#дети #образование #экономика

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