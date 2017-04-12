Снова снег, но тепло: прогноз погоды в Амурской области на 15 апреля

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В Амурской области 15 апреля будет облачно с прояснением. В большинстве районов выпадут слабые и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ветер выберет западное, северо-западное направление и разгонится до 3-8 метров в секунду, местами усиливаясь до 13-18 метров в секунду.

Температура ночью в Приамурье составит от минус 3 до плюс 2 градусов, местами – минус 8…13. Днем термометры покажут 9…14 градусов выше нуля, местами – от минус 1 до плюс 4 градусов.

В Благовещенске в этот день будет облачно с прояснением, ночью и днем пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, усиливаясь ночью до 15 метров в секунду, днем – до 17 метров в секунду. Столбики термометра покажут от минус 1 до плюс 1 градуса ночью, а днем – 10…12 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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