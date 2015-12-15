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В Подмосковье построят Албазинский острог

В Подмосковье построят Албазинский острог
Фото: ratobor.com

Албазинский острог стал прототипом для крепости XVII века, которую строят в Подмосковье исторические реконструкторы. Вокруг этой крепости в июне 2017 года разгорятся сражения между «русскими» и «поляками» во времена первых Романовых.

Албазинский острог стал первой русской крепостью на Дальнем Востоке. Располагался он на севере современной Амурской области в Сковородинском районе. Археолог Андрей Черкасов руководил Албазинской экспедицией, до тех пор, пока его работу не приостановили. Именно он в соцсетях сообщил о том, что столичные реконструкторы решили взять за основу русской крепости XVII века именно Албазинский острог.

«Как известно, в Москве на территории музея Коломенское проводятся исторические фестивали. В этом году пройдет он в июне. На нем и будет представлен построенный Албазинский острог. Албазин станет образцом для создания условной деревянной крепости XVII века, вокруг которого будут разворачиваться военные события, характерные для того времени и больше связанные с западной границей России», – рассказал археолог.

Албазинский острог 1665-1681 годы. Реконструкция

Фестиваль «Времена и эпохи» проводит агентство исторических проектов «Ратоборцы». Каждый год он был посвящен какой-то определенной эпохе и собирал любителей истории со всей страны. В 2017 году с 1 по 12 июня впервые на одном фестивале будет представлено сразу 12 эпох – от древности до XX века. Ожидается только 6 000 участников (из них тысяча – иностранцы). Организаторы называют фестиваль реконструкторской Олимпиадой.

Одной из основных площадок станет XVII век – «Лихое время первых Романовых». В заповеднике «Коломенское» строится русский острог – три 10-метровых башни в три этажа. Здесь закрепятся русские силы. Польско-литовские войска укрепятся в земляной крепости.

Андрей Черкасов сообщает, что за основу взят поздний Албазинский острог, который был построен отрядом Черниговского и просуществовал до 1681 года. Его облик реконструировал А.Р. Артемьев. «Это компактное, лаконичное сооружение, наиболее подходящее для существующих условий проведения фестиваля», – сообщает археолог.

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#история #память

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Комментарии
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  • trew

    trew
    1 час назад

    Конечно, на этом можно заработать... Только не на Дальнем Востоке.

  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    ДАААААА, проблема построения сейчас самая актуальная, жотя "ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ"... Вот бы настоящий острог, и не в Москве, а в тундре для вас откатчиков... Когда же вы скажете "ХВАТИТ"!

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