В Пасху благовещенцы смогут освятить куличи в разных храмах города
В воскресенье, 16 апреля православные отметят Пасху. Амур.инфо публикует расписание, где и когда можно освятить традиционные пасхальные яства в Благовещенске.
Благовещенский кафедральный собор : пер. Релочный, 15
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15 апреля, 13:00-19:00
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Освящение пасхальных приношений
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16 апреля, 11:00-17:00
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Освящение пасхальных приношений
Храм Архистратига Божия Гавриила и прочих Небесных Сил бесплотных : ул. Горького, 133
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15 апреля, 13:00-18:00
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Освящение пасхальных приношений
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16 апреля, каждый час с 12:00 до 16:00
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Освящение пасхальных приношений
Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» : ул. Красноармейская, 53А
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15 апреля, в течение дня
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Освящение пасхальных приношений
Храм мучениц Веры, Надежды, Любови и м. Софии : ул. Тополиная, 80
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15 апреля, 11:00 и 12:00
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Освящение пасхальных приношений
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16 апреля, 11:00
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Освящение пасхальных приношений с пением стихир Пасхи
С расписанием праздничных мероприятий, которые пройдут в храмах Благовещенска в пасхальные дни можно ознакомиться здесь.
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