В Пасху благовещенцы смогут освятить куличи в разных храмах города

В воскресенье, 16 апреля православные отметят Пасху. Амур.инфо публикует расписание, где и когда можно освятить традиционные пасхальные яства в Благовещенске.

Благовещенский кафедральный собор : пер. Релочный, 15

15 апреля, 13:00-19:00 Освящение пасхальных приношений 16 апреля, 11:00-17:00 Освящение пасхальных приношений

Храм Архистратига Божия Гавриила и прочих Небесных Сил бесплотных : ул. Горького, 133

15 апреля, 13:00-18:00 Освящение пасхальных приношений 16 апреля, каждый час с 12:00 до 16:00 Освящение пасхальных приношений

Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» : ул. Красноармейская, 53А

15 апреля, в течение дня Освящение пасхальных приношений

Храм мучениц Веры, Надежды, Любови и м. Софии : ул. Тополиная, 80

15 апреля, 11:00 и 12:00 Освящение пасхальных приношений 16 апреля, 11:00 Освящение пасхальных приношений с пением стихир Пасхи

С расписанием праздничных мероприятий, которые пройдут в храмах Благовещенска в пасхальные дни можно ознакомиться здесь.

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#праздники #религия

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