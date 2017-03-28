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В Пасху благовещенцы смогут освятить куличи в разных храмах города

В Пасху благовещенцы смогут освятить куличи в разных храмах города

В воскресенье, 16 апреля православные отметят Пасху. Амур.инфо публикует расписание, где и когда можно освятить традиционные пасхальные яства в Благовещенске.

Благовещенский кафедральный собор : пер. Релочный, 15

15 апреля, 13:00-19:00

Освящение пасхальных приношений

16 апреля, 11:00-17:00

Освящение пасхальных приношений

Храм Архистратига Божия Гавриила и прочих Небесных Сил бесплотных : ул. Горького, 133

15 апреля, 13:00-18:00

Освящение пасхальных приношений

16 апреля, каждый час с 12:00 до 16:00

Освящение пасхальных приношений

Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» : ул. Красноармейская, 53А

15 апреля, в течение дня

Освящение пасхальных приношений

Храм мучениц Веры, Надежды, Любови и м. Софии : ул. Тополиная, 80

15 апреля, 11:00 и 12:00

Освящение пасхальных приношений

16 апреля, 11:00

Освящение пасхальных приношений с пением стихир Пасхи

С расписанием праздничных мероприятий, которые пройдут в храмах Благовещенска в пасхальные дни можно ознакомиться здесь.

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#праздники #религия

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