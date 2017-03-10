Пасха, спорт и отчетные концерты творческих коллективов: выходные в Благовещенске

Фото: primgazeta.ru

В эти выходные дни в Благовещенске отпразднуют Пасху. Кроме того, горожан ждут различные спортивные и культурные мероприятия. Пройдут соревнования по джиу-джитсу, вольной борьбе, бодибилдингу и хоккею. Также состоятся отчётные концерты школы восточного танца «Джаянти» и цирковой студии «Фаворит». Амур.инфо рассказывает, где и как можно провести время в эти выходные дни.

Суббота, 15 апреля

Дом ремесел приглашает на мастер-классы по керамике, по народной кукле и на мастер-класс в технике бисероплетение. Все они начнутся в 10:00.

Драмтеатр покажет комедию в двух действиях «Женский монастырь». Начало в 18:00. А в театре кукол можно посмотреть спектакль «Кошкин дом». Начало в 11:00.

В отделении ОКЦ по адресу: улица Кузнечная, 210, в 15:00 начнется развлекательная программа ко Дню космонавтики с подведением итогов конкурса-выставки «Космическая фантазия».

В спорткомплексе «Юность» пройдет открытый турнир городов Дальнего Востока по джиу-джитсу (не-ваза) Blagoveshchensk Open-2017. Начало соревнований в 09:00, парад открытия – в 14:00. В мероприятии примут участие около 250 человек из Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской области, Республики Саха (Якутия), а также спортсмены из Благовещенска и других городов и районов Амурской области.

В 16:00 в зале ГДК состоится отчётный концерт народной вокальной группы «Криницы».

В АОДНТ горожан ждет показ документальных видеосюжетов о космосе. В 11:00 начнут показывать «Как стать космонавтом», «Космический урок. Физика невесомости», «Космические Юра и Нюра», в 18:00 – «Битва за салют». Возрастное ограничение 12+.

В Grand Arena Ostrova пройдет кубок ДФО по бодибилдингу и фитнес-бикини. Начало в 18:00.

ДК профсоюзов приглашает на отчётный концерт школы восточного танца «Джаянти». Начало в 18:00.

Воскресенье, 16 апреля

Дом ремесел проведет два мастер-класса. В 10:00 – мастер-класс в технике бисероплетение; в 14:00 – мастер-класс по керамике.

Драмтеатр в 18:00 покажет спектакль «Диоген», а в театре кукол можно будет посмотреть спектакль «Лисичка-сестричка». Начало в 11:00.

В ОКЦ в 11:00 начнется спектакль «История доброго поросёнка по имени Фунтик». Его поставят артисты Общественно-культурного центра.

В 15:00 в зале ГДК начнется спектакль театра из города Свободный «Крымское лето».

В 16:00 в ОКЦ состоится отчётный концерт цирковой студии «Фаворит». Артисты покажут цирковое шоу «Легенда. Дети богов».

В спорткомплексе «Юность» в этот день проведут открытое первенство города Благовещенска по вольной борьбе памяти Сергея Лазуткина. Парад открытия соревнований – в 11:00. В мероприятии примут участие около 60 спортсменов из Константиновского, Ивановского и Тамбовского районов, а также спортсмены из Благовещенска и Тынды.

Суббота и воскресенье, 15 и 16 апреля

Оба выходных дня в городе будет работать выставка-ярмарка мастеров ДПИ «Пасхальный перезвон». Она расположится в Благовещенском кафедральном соборе. Начало в 11:00.

Пройдет турнир Благовещенска по хоккею, посвященный памяти Иртуганова и Егорова. 15 апреля на стадионе «Юность» в 13:00 сыграют «Коммунальник» и «АмурПрайс», а в 15:00 – «Атлетик» и «Сибирь». На стадионе «Спартак» в этот день будут играть в 12:00 «Максинтер» и «Благовещенск-В»; в 14:00 – «Динамо» и «Благовещенск»; в 16:00 – «Амур 2001» и «Метеор». 16 апреля на «Юности» в 11:00 начнут играть команды «2ГИС» и «Локомотив»; в 13:00 – «Благовещенский район» и «Легион». А на «Спартаке» в этот день сыграют в 10:00 «Юность» и «Темп»; в 12:00 – «Благовещенск-М» и «Свободный»; в 14:00 – «Дорожник» и «Амур 2000».

Желающие провести свободное время за просмотром фильмов могут сходить в кинотеатры на следующие ленты: «Босс-молокосос» 3D, «Мульт в кино. Выпуск № 51», «Время первых» 3D, «Смурфики: Затерянная деревня» 3D, «Форсаж–8» 3D, «Собачья жизнь», «Частное пионерское. Каникулы», «Красавица и Чудовище» 3D, «Призрак в доспехах» 3D, «Уйти красиво», «Яна + Янко», «Последствия», «Ой, мамочки», «Лекарство от здоровья», «Возьми меня штурмом». С подробным расписанием киносеансов можно ознакомиться на сайте Амур.инфо в разделе «Афиша».

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