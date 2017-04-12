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В Японии главу школьного родительского комитета подозревают в убийстве третьеклассницы

В Японии главу школьного родительского комитета подозревают в убийстве третьеклассницы
Фото: densegodnya.ru

Японские правоохранители задержали в пятницу 46-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетней девочки. Известно, что арестованный жил по соседству с погибшим ребёнком и возглавлял родительский комитет в её школе. Об этом, ссылаясь на агентство Киодо, сообщает РИА Новости.

В конце марта ряд японских СМИ сообщил о бесследном исчезновении по дороге в школу третьеклассницы из вьетнамской семьи, проживавшей в городе Мацумото в префектуре Тиба. Вскоре тело школьницы со следами удушения было обнаружено в другом городе, а её вещи – в 20 километрах от дома в соседней префектуре.

Информации было крайне мало. Полиция располагала лишь единичными фактами: девочка вышла из дома в 8 часов утра, а через полчаса родителям позвонили из школы и сообщили, что она не пришла на церемонию завершения триместра.

Правоохранители проанализировали данные всех окрестных камер слежения, а также обратилась к водителям, которые проезжали между тремя пунктами, связанными с убийством девочки, с просьбой предоставить данные автомобильных видеорегистраторов. Собранные данные помогли выйти на след подозреваемого. Затем эксперты подтвердили совпадения его ДНК в местах, где были найдены тело ребенка и её вещи.

По данным правоохранителей, задержанный работает риелтором, в школе возглавлял родительский комитет и часто отвечал за безопасность детей по дороге в школу на улице, по которой убитая девочка обычно ходила на занятия.

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#дети #криминал #происшествия

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