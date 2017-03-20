Два миллиона дальневосточников будут летать в центр России по льготным тарифам

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Почти два миллиона жителей Дальнего Востока смогут воспользоваться льготным тарифом для авиаперевозки в европейскую часть страны и в обратном направлении. Это будет обеспечено за счет мер государственной поддержки в рамках «дальневосточного раздела» госпрограммы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)».

На эти цели в федеральном бюджете на период до 2019 года запланированы 12,5 миллиарда рублей.

«Чтобы регулировать тарифы перевозки пассажиров на социально значимых маршрутах, государство будет субсидировать потери транспортных предприятий. Это обеспечит транспортную доступность для дальневосточников, включая малообеспеченные слои населения», – отметил заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов.

Отдельное внимание будет уделено поддержке аэропортов и федеральных предприятий, обслуживающих районы Крайнего Севера. Государственная поддержка авиапредприятий, обеспечит почти 87 тысяч вылетов из аэропортов, включенных в федеральные казенные предприятия, и 4 000 вылетов из аэропортов, расположенных в районах Крайнего Севера.

Также за время реализации госпрограммы планируется завершить реконструкцию трех взлетно-посадочных полос: в аэропорту Якутска (II очередь строительства), Благовещенска и Хабаровска.

Госпрограмма «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» входит в перечень из 27 госпрограмм, для которых в обязательном порядке должен быть сформирован специальный раздел по опережающему развитию Дальнего Востока.

Общий объем финансирования мероприятий, предусмотренных Программой, на территории Дальневосточного федерального округа на 2017–2020 годы составляет 542,2 миллиарда рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 215,6 миллиарда рублей. Благодаря заложенным в госпрограмме мероприятиям транспортная подвижность населения на Дальнем Востоке возрастет в 1,5 раза к уровню 2012 года, сообщает Минвостокразвития.

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#Дальний Восток #соцзащита #транспорт

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