На Сахалине бывший мэр вернёт государству подаренные ему 1,7 миллиона рублей

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По решению Южно-Сахалинского суда, бывший мэр Холмского городского округа Олег Назаренко выплатит в доход государства 1,74 миллиона рублей, полученных в качестве подарка. Об этом, со ссылкой на региональную прокуратуру, сообщает «Российская газета – Дальний Восток».

По словам старшего помощника прокурора Сахалинской области Тамары Журавской, материалы были направлены в суд после прокурорской проверки, установившей, что Назаренко, будучи главой администрации муниципалитета, в начале 2012 года получил от регионального фонда социально-экономического развития «Сахалин XXI век» в качестве подарка 1 миллион 740 тысяч рублей для покупки квартиры в Холмске. Деньги были перечислены на банковский счёт продавца.

Суд признал сделку дарения недействительной, но решение было обжаловано ответчиком в суде апелляционной инстанции. Несмотря на это, судебная коллегия по гражданским делам областного суда оставила это решение без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Помимо Назаренко, «подарки» в размере 1,5 и 1,7 миллиона рублей от Фонда получили также два его зама. Против них также поданы иски в суд.

Олег Назаренко покинул свой пост в январе 2016 года после того, как местные жители пожаловались губернатору области на коммунальные проблемы.

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