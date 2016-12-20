Утопившую своего ребенка амурчанку приговорили к колонии-поселению

Фото: molbulak.ru

Мазановский районный суд вынес приговор жительнице села Сапроново Мазановского района, которая утопила своего новорождённого ребенка. Женщину приговорили к колонии-поселению с длительной отсрочкой исполнения наказания.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» исполняющий обязанности председателя суда Андрей Потапов, приговор был оглашен 22 марта 2017 года. «Поскольку это преступление относится к категории преступлений средней тяжести, суд решил вопрос о возможности применения отсрочки исполнения приговора. Женщина имеет несовершеннолетних детей», – говорит Андрей Потапов.

39-летняя амурчанка состоит в браке, у нее трое несовершеннолетних детей, один из них – с ограниченными возможностями. Этот ребенок требует постоянного ухода, нуждается в регулярном лечении и обследовании. Сама женщина, отмечает Андрей Потапов, характеризуется положительно, принимает участие в воспитании детей.

Суд признал амурчанку виновной и приговорил к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Отбывать срок женщина будет после того, как ее младшему сыну, 2013 года рождения, исполнится 14 лет. Это произойдет 1 января 2027 года.

Андрей Потапов уточнил, что амурчанка с предъявленным ей обвинением согласилась.

Как сообщало Амур.инфо, инцидент произошел в декабре 2016 года. Жительница села Сапроново вызвала на дом медиков, почувствовав себя плохо. Женщину увезли в больницу, после осмотра выяснилось, что она недавно родила. Оказалось, что сельчанка рожала самостоятельно и после родов избавилась от ребенка. Она положила его в ведро с водой, смерть новорождённого наступила в результате утопления. Детей женщины на время определили в приют.

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