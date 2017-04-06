В ЦЭВе Благовещенска завершается ремонт концертного зала

Фото: amurobl.ru

В Центре эстетического воспитания имени Белоглазова завершается ремонт концертного зала. Осталось провести незначительные работы, связанные с отделкой сцены. В зале идет настройка светового и звукового оборудования. Ранее в Центре отремонтировали кровлю и раздевалку.

Губернатор Амурской области посетил здание центра, ему доложили о том, что в ближайший понедельник коллективы, занимающиеся в ЦЭВе, могут приступить к репетициям.

В зале уже отремонтированы системы пожарной сигнализации и пожаротушения, вентиляции, пылеудаления, смонтированы подвесной потолок, силовое электрооборудование и освещение. Пол был также отремонтирован и покрыт ковролином, проведен ремонт оркестровой ямы, установлено 475 кресел. И это не весь спектр проведенных работ.

Александр Козлов поинтересовался мнением руководителя ансамбля «Ровесники» Елены Фединой о проведенном ремонте. «Мы счастливы, нам с трудом верится, что наконец, впервые за 30 лет, это произошло. Наши дети, наши выпускники очень рады и относятся к проведенному ремонту, как к важному событию в истории ансамбля», – сказала Елена Федина.

По итогам выезда губернатор рекомендовал директору ЦЭВа рассмотреть варианты оборудования зала символикой учреждения и LED-экраном, который можно использовать на различных мероприятиях, таких как концерты, презентации, праздничные события.

Свой 50-й день рождения ансамбль «Ровесники» встретит в обновленных стенах. В ближайшее время на улице возле ЦЭВа появится памятник основателю «Ровесников» Вячеславу Белоглазову, сообщает пресс-служба областного правительства.

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