NASA: на спутнике Сатурна может зародиться жизнь

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На спутнике Сатурна Энцеладе могут существовать подходящие для возникновения жизни условия. К таким выводам пришли специалисты NASA, изучив данные, полученные космическим зондом «Кассини». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз космического агентства.

«В настоящий момент мы находимся максимально близко к тому, чтобы назвать место, где есть ряд составляющих обитаемой среды», – заявил глава научного директората NASA Томас Цурбухен.

Такие выводы учёные сделали после того, как на Энцеладе был открыт водород, который теоретически может обеспечить химический источник энергии для зарождения жизни.

Космический зонд «Кассини», чей полёт длится уже почти 20 лет, приступил к изучению колец Сатурна осенью прошлого года. Его орбита скорректирована таким образом, что зонд совершает витки над и под полюсами планеты, «ныряя» каждые семь дней в наиболее неисследованный район внешнего края основных колец.

Прохождение вблизи колец Сатурна станет завершением рабочей программы «Кассини» – топливо аппарата на исходе, планируется, что в 2018 году он завершит свою миссию, войдя в атмосферу Сатурна.

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