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14апреля
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За три месяца в Свободненском регионе ЗабЖД девять раз незаконно разбирали пути

За три месяца в Свободненском регионе ЗабЖД девять раз незаконно разбирали пути
Фото: burevestnik-mashlit.ru

В январе-марте 2017 года в Свободненском регионе Забайкальской железной дороги зафиксировано 54 акта незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта. На разных участках девять раз разоборудовали пути. Кроме того, шесть раз нарушители клали на рельсы посторонние предметы, пять раз создавали препятствия движению поездов. Было одно ложное сообщение об угрозе совершения теракта.

Железнодорожники зафиксировали 30 случаев хищения на железной дороге. Ущерб, нанесенный инфраструктуре Свободненского региона в результате незаконного вмешательства, составил более 700 тысяч рублей.

За совершение противоправных действий задержаны 36 человек, возбуждено 13 уголовных дел. Совместно с сотрудниками транспортной полиции и работниками охранных организаций в I квартале 2017 года было предотвращено 20 случаев хищения железнодорожного имущества на сумму более 211,1 тысячи рублей, сообщает пресс-служба ЗабЖД.

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#происшествия #транспорт

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