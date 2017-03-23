Минимальная розничная цена на водку увеличится до 205 рублей

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Правительство России определилось с минимальной розничной ценой (МРЦ) на водку – 205 рублей за пол-литра. Соответствующий приказ направлен в Минюст, рассказал РИА Новости представитель вице-премьера РФ Александра Хлопонина.

Как поясняют авторы документа, установленная минимальная розничная цена призвана бороться с дешёвым контрафактным алкоголем на рынке. С 13 июня 2016 года до нынешнего времени МРЦ составляла 190 рублей за бутылку.

В начале января Министерство финансов РФ предложило повысить минимальную розничную цену на водку на 15 % (до 219 рублей за пол-литра), но чуть позже ведомство скорректировало свою позицию, предложив установить МРЦ на уровне 205 рублей.

В прошлом месяце глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов говорил о том, что ведомство готовит механизм автоматического изменения МРЦ на водку, который будет учитывать несколько показателей: акциз, надбавку производителя, оптовиков и розничного звена. По его словам, эта инициатива обсуждается с Росалкогольрегулированием и аппаратом Хлопонина.

Как отмечает ТАСС, вопрос о повышении минимальной цены на водку встал после увеличения ставки акциза на крепкие алкогольные напитки с 1 января 2017 года – с 500 рублей за литр спирта до 523 рублей.

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