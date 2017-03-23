Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 11:13 2

Минимальная розничная цена на водку увеличится до 205 рублей

Минимальная розничная цена на водку увеличится до 205 рублей
Фото: Google

Правительство России определилось с минимальной розничной ценой (МРЦ) на водку – 205 рублей за пол-литра. Соответствующий приказ направлен в Минюст, рассказал РИА Новости представитель вице-премьера РФ Александра Хлопонина.

Как поясняют авторы документа, установленная минимальная розничная цена призвана бороться с дешёвым контрафактным алкоголем на рынке. С 13 июня 2016 года до нынешнего времени МРЦ составляла 190 рублей за бутылку.

В начале января Министерство финансов РФ предложило повысить минимальную розничную цену на водку на 15 % (до 219 рублей за пол-литра), но чуть позже ведомство скорректировало свою позицию, предложив установить МРЦ на уровне 205 рублей.

В прошлом месяце глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов говорил о том, что ведомство готовит механизм автоматического изменения МРЦ на водку, который будет учитывать несколько показателей: акциз, надбавку производителя, оптовиков и розничного звена. По его словам, эта инициатива обсуждается с Росалкогольрегулированием и аппаратом Хлопонина.

Как отмечает ТАСС, вопрос о повышении минимальной цены на водку встал после увеличения ставки акциза на крепкие алкогольные напитки с 1 января 2017 года – с 500 рублей за литр спирта до 523 рублей.

Просмотров всего: 285

#торговля #цены #экономика

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    Вот людям заняться нечем. Сначала понижают цену, чтоб люди не покупали сивуху, теперь повышают, чтоб бороться с сивухой. Идиоты у власти - это печально.

  • DimonS

    DimonS
    50 минут назад

    А наш бидончик гонит самогончик...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Экономика 7

Задолженность по зарплате в Амурской области превышает 120 миллионов рублей
Общество 6

Амурчан рассмешил рекламный баннер магазина про «вежливые продукты»
В России и мире

ООН прогнозирует заметный рост зарплат россиян в 2017 году
Общество 33

Гипермаркетам могут запретить работать в воскресенье