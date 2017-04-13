В Тындинском районе легковушка влетела в рейсовый автобус (видео)

Фото: instagram.com/dtpgram_blg

В пятницу утром, 14 апреля, в Тындинском районе легковой автомобиль протаранил рейсовый автобус. Фото и видео происшествия появились в социальных сетях.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в администрации Тынды, автобус и легковушка столкнулись лоб в лоб. Автобус следовал из Тынды в поселок Восточный. Пассажиры общественного транспорта не пострадали, их увезли на другом автобусе.

По неофициальной информации, незначительно пострадал водитель автобуса.

Как позже сообщили в областном ГИБДД, легковушка Toyota Allion на скорости вылетела на встречную полосу, где столкнулась с рейсовым автобусом ПАЗ. В ведомстве подтвердили, что пострадал водитель автобуса.

Видео: instagram.com/dtpgram_blg

Просмотров всего: 768

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать