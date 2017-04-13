Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 10:38 0

В Тындинском районе легковушка влетела в рейсовый автобус (видео)

В Тындинском районе легковушка влетела в рейсовый автобус (видео)
Фото: instagram.com/dtpgram_blg

В пятницу утром, 14 апреля, в Тындинском районе легковой автомобиль протаранил рейсовый автобус. Фото и видео происшествия появились в социальных сетях.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в администрации Тынды, автобус и легковушка столкнулись лоб в лоб. Автобус следовал из Тынды в поселок Восточный. Пассажиры общественного транспорта не пострадали, их увезли на другом автобусе.

По неофициальной информации, незначительно пострадал водитель автобуса.

Как позже сообщили в областном ГИБДД, легковушка Toyota Allion на скорости вылетела на встречную полосу, где столкнулась с рейсовым автобусом ПАЗ. В ведомстве подтвердили, что пострадал водитель автобуса.

Видео: instagram.com/dtpgram_blg

Просмотров всего: 768

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Два миллиона дальневосточников будут летать в центр России по льготным тарифам
Общество

Утопившую своего ребенка амурчанку приговорили к колонии-поселению
Происшествия

За три месяца в Свободненском регионе ЗабЖД девять раз незаконно разбирали пути
В России и мире 4

В Петербурге подростку взрывом оторвало кисть руки