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14апреля
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Информация о благовещенских должниках станет оперативнее попадать к судебным приставам

Специалисты АКС договорились с судебными приставами Благовещенска об электронном документообороте при работе с коммунальными должниками. Накануне АКС и Благовещенский РКЦ провели совместное совещание с федеральной службой судебных приставов. Темой для обсуждения стало качественное и оперативное взыскание долгов с недобросовестных плательщиков за воду и тепло.

«Амурские коммунальные системы» – одни из самых крупных взыскателей Благовещенска. На первое апреля 2017 года в службе судебных приставов города находится в работе свыше 5 тысяч исполнительных листов в пользу АКС и Благовещенского РКЦ на общую сумму 74 миллиона рублей.

«Каждое из этих исполнительных производств – это внушительная стопка документов, поступающая из суда в службу судебных приставов. Количество документов по мере введения ограничений для должника и других мероприятий по выявлению, аресту, изъятию имущества только увеличивается, а на их подготовку требуется время. Для оперативной работы с должниками между АО "АКС" и управлением службы судебных приставов Амурской области было достигнуто соглашение об электронном документообороте», – сообщили в пресс-службе АКС.

Также в ходе совещания было принято решение о регулярных встречах рабочей группы. Проблемных должников и способы работы с ними будут обсуждать ежемесячно.

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#ЖКХ #закон

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