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В Петербурге подростку взрывом оторвало кисть руки

В Петербурге подростку взрывом оторвало кисть руки
Фото: fontanka.ru

Новое ЧП в Санкт-Петербурге: подростку оторвало часть руки в результате взрыва неизвестного предмета. Это случилось в минувший четверг, 13 апреля, на Васильевском острове, возле библиотеки имени Чернышевского, передаёт «Фонтанка».

По предварительным данным, пострадал подросток 14-15 лет. Взрывное устройство сработало после того, как школьник поднял неизвестный предмет (какой именно – уточняется). По информации правоохранителей, подросток получил травматическую ампутацию кисти, его госпитализировали в детскую больницу №2 Святой Марии Магдалины.

В пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтвердили факт детонации «неустановленного предмета» в руках у подростка. На месте происшествия работают полицейские.

3 апреля в вагоне поезда петербургского метро произошёл взрыв, жертвами которого стали 14 человек. Следствием установлено, что теракт совершил 22-летний смертник Акбаржон Джалилов – этнический узбек из Киргизии, несколько лет назад получивший российский паспорт.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • Морской человек

    Морской человек
    1 час назад

    Новый президент России готовится. Из Питера… с рукой не всё в порядке, как у Ельцина.

  • full

    full
    1 час назад

    его госпитализировали в детскую больницу №2 Святой Марии Магдалины.

    Сцуко, и сюда влезли бородатые!

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    32 минуты назад

    full

    его госпитализировали в детскую больницу №2 Святой Марии Магдалины.

    Сцуко, и сюда влезли бородатые!



    Интересно, что там с мусульманами делают? Крайнюю плоть на старое место пришивают?

  • vertex

    vertex
    15 минут назад

    В Забайкалье солдат-срочник погиб в результате взрыва. Об этом РИА Новости сообщил представитель Восточного военного округа.

    Инцидент произошел вблизи населенного пункта Большая Тура во вторник, 11 апреля. Военнослужащий одной из воинских частей, дислоцированных в регионе, в ходе патрулирования периметра бывшего склада боеприпасов отклонился от маршрута, увидев на земле неустановленный предмет. При попытке поднять предмет произошла детонация.

    Военнослужащему на месте оказали первую помощь, после чего он был доставлен в лечебное учреждение. Солдат скончался в больнице Карымского района после шестичасовой операции.

    По факту происшедшего специальной комиссией военного округа совместно с правоохранительными органами проводится проверка.

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