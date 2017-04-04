В Петербурге подростку взрывом оторвало кисть руки

Фото: fontanka.ru

Новое ЧП в Санкт-Петербурге: подростку оторвало часть руки в результате взрыва неизвестного предмета. Это случилось в минувший четверг, 13 апреля, на Васильевском острове, возле библиотеки имени Чернышевского, передаёт «Фонтанка».

По предварительным данным, пострадал подросток 14-15 лет. Взрывное устройство сработало после того, как школьник поднял неизвестный предмет (какой именно – уточняется). По информации правоохранителей, подросток получил травматическую ампутацию кисти, его госпитализировали в детскую больницу №2 Святой Марии Магдалины.

В пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтвердили факт детонации «неустановленного предмета» в руках у подростка. На месте происшествия работают полицейские.

3 апреля в вагоне поезда петербургского метро произошёл взрыв, жертвами которого стали 14 человек. Следствием установлено, что теракт совершил 22-летний смертник Акбаржон Джалилов – этнический узбек из Киргизии, несколько лет назад получивший российский паспорт.

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