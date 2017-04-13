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Автомобиль такси попал в ДТП возле благовещенского ЗАГСа

Автомобиль такси попал в ДТП возле благовещенского ЗАГСа
Фото: instagram.com/blag_dtp

В пятницу утром, 14 апреля, в районе перекрестка улицы Ленина и переулка Св. Иннокентия в Благовещенске произошло ДТП с участием автомобиля такси. Он врезался в другую легковушку.

Как сообщил корреспондент ИА «Сканер», дорогу не поделили такси Toyota Platz и Toyota Mark II. Mark II следовал от улицы Краснофлотской, Platz – по Ленина от Калинина. В результате столкновения пострадавших нет. Автомобили получили повреждения, «растеряв» на дороге части корпусов.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • бабаяга

    бабаяга
    1 час назад

    тут наверное правильнее написать -автомобиль "марк2" попал в дтп возле загса. А такси там не при делах.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    Собаку с полицией уже отправили, губеру доложили? Через каждых 30 минут докладывайте министру.

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    1 час назад

    каша мала, а не новость...Точнее будет марк врезался в такси, не уступив дорогу....

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