Автомобиль такси попал в ДТП возле благовещенского ЗАГСа

Фото: instagram.com/blag_dtp

В пятницу утром, 14 апреля, в районе перекрестка улицы Ленина и переулка Св. Иннокентия в Благовещенске произошло ДТП с участием автомобиля такси. Он врезался в другую легковушку.

Как сообщил корреспондент ИА «Сканер», дорогу не поделили такси Toyota Platz и Toyota Mark II. Mark II следовал от улицы Краснофлотской, Platz – по Ленина от Калинина. В результате столкновения пострадавших нет. Автомобили получили повреждения, «растеряв» на дороге части корпусов.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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