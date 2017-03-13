Фото: pubex.pro

Европейский вещательный союз (ЕВС) официально подтвердил, что Россия не примет участие в «Евровидении-2017» в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт международного музыкального конкурса.

Представители ЕВС подчеркнули, что «пытались найти решение, которое позволило бы России принять участие в мероприятии». В частности, как вариант российской исполнительнице Юлии Самойловой было предложено выступить по видеомосту (это предложение Первый канал отверг). Также оргкомитет конкурса предлагал российской стороне заменить артиста (эта идея также не была принята).

«К сожалению, оба варианта были отвергнуты Первым каналом. Его руководство объявило, что не будет транслировать конкурс “Евровидение-2017”. Это означает, что Россия не сможет участвовать в этом году. Мы действительно хотели, чтобы все 43 страны смогли выступить на конкурсе и сделали все возможное для этого», – говорится в заявлении ЕВС.

Такое решение организаторам конкурса далось непросто. Председатель наблюдательного совета «Евровидения» Франк-Дитер Фрейлинг признал, что действия украинских властей противоречат духу конкурса и осудил их.

«Мы решительно осуждаем решение Киева запретить Юлии Самойловой въезд на Украину и считаем, что оно подрывает целостность и неполитический характер конкурса и его миссию по объединению всех стран в дружественном соревновании», – подчеркнул он.

Как сообщает РБК, сама Юлия заявила, что она очень огорчена тем, что Европейскому вещательному союзу не удалось урегулировать вопрос с ее участием в музыкальном конкурсе. «Но я верю, что в будущем я обязательно поеду на этот конкурс от России, в другую страну», – отметила певица.

Ранее Первый канал сообщил, что не будет транслировать «Евровидение-2017» в связи с отказом украинских властей принять российскую конкурсантку на безопасных для неё условиях.

Как сообщало Амур.инфо, Служба безопасности Украины запретила Юлии Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за её выступления в Крыму.

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