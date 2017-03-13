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14апреля
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Сегодня, 10:14 9

ЕВС официально подтвердил, что Россия не примет участие в «Евровидении-2017»

ЕВС официально подтвердил, что Россия не примет участие в «Евровидении-2017»
Фото: pubex.pro

Европейский вещательный союз (ЕВС) официально подтвердил, что Россия не примет участие в «Евровидении-2017» в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт международного музыкального конкурса.

Представители ЕВС подчеркнули, что «пытались найти решение, которое позволило бы России принять участие в мероприятии». В частности, как вариант российской исполнительнице Юлии Самойловой было предложено выступить по видеомосту (это предложение Первый канал отверг). Также оргкомитет конкурса предлагал российской стороне заменить артиста (эта идея также не была принята).

«К сожалению, оба варианта были отвергнуты Первым каналом. Его руководство объявило, что не будет транслировать конкурс “Евровидение-2017”. Это означает, что Россия не сможет участвовать в этом году. Мы действительно хотели, чтобы все 43 страны смогли выступить на конкурсе и сделали все возможное для этого», – говорится в заявлении ЕВС.

Такое решение организаторам конкурса далось непросто. Председатель наблюдательного совета «Евровидения» Франк-Дитер Фрейлинг признал, что действия украинских властей противоречат духу конкурса и осудил их.

«Мы решительно осуждаем решение Киева запретить Юлии Самойловой въезд на Украину и считаем, что оно подрывает целостность и неполитический характер конкурса и его миссию по объединению всех стран в дружественном соревновании», – подчеркнул он.

Как сообщает РБК, сама Юлия заявила, что она очень огорчена тем, что Европейскому вещательному союзу не удалось урегулировать вопрос с ее участием в музыкальном конкурсе. «Но я верю, что в будущем я обязательно поеду на этот конкурс от России, в другую страну», – отметила певица.

Ранее Первый канал сообщил, что не будет транслировать «Евровидение-2017» в связи с отказом украинских властей принять российскую конкурсантку на безопасных для неё условиях.

Как сообщало Амур.инфо, Служба безопасности Украины запретила Юлии Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за её выступления в Крыму.

Просмотров всего: 910

#конкурсы #музыка #политика #Украина

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Комментарии
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  • Br35

    Br35
    1 час назад

    Залупились хряки. Вот же беда.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад



    ~~Ранее Первый канал сообщил, что не будет транслировать «Евровидение-2017» в связи с отказом украинских властей принять российскую конкурсантку на безопасных для неё условиях.



    Давно пора было!

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Как мы их уделали!

    И не поедем, и транслировать не будем. Пусть плачут горькими слезами.

    Только вот кто здесь дураком оказался? Явно не Европа с Украиной.

  • full

    full
    1 час назад

    Ждем красивой истории про несгибаемую российскую позицию с вручением правительственных наград.

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    Хмык

    Как мы их уделали!

    И не поедем, и транслировать не будем. Пусть плачут горькими слезами.

    Только вот кто здесь дураком оказался? Явно не Европа с Украиной.



    Между прочим, это потеря огромных денег для ЕВС, так что, их "горькие слезы" вполне обоснованы, и это радует!

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    1 час назад

    Неужто осмелились! А как же партнеры?

  • Капитан AMERICA

    Капитан AMERICA
    1 час назад

    Говноконкурс, чисто рекламный проект. Лучше на развитие детских музыкальных школ потратить эти деньги, чем бородатых баба по телеку на весь мир показывать!!!

  • Penny

    Penny
    3 минуты назад

    Конкурс фриков. Талантливых артистов там и близко нет.

  • Хмык

    Хмык
    14 секунд назад

    Penny

    Конкурс фриков. Талантливых артистов там и близко нет.



    Вообще за границей делать нечего. Никаких чемпионатов, конкурсов, олимпиад... пусть дома сидят и картошку с капустой выращивают.

    Вот тогда то они взвоют! Вот тогда то мы над ними посмеемся.

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