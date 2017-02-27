В Зейском районе всех желающих приглашают позвонить в колокола

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В Зейском районе решили вспомнить старую традицию, когда любой желающий может подняться на колокольню храма и позвонить в колокола. Единственный раз в году жителям предложат временно стать звонарем и позвонить в колокола строящегося храма села Овсянки.

«В светлый праздник Пасхи машина с колоколами под руководством отца Александра будет находиться на площади Шохина. Каждый желающий может позвонить в колокола, почувствовать себя звонарём, сфотографироваться, получить заряд положительных эмоции и поздравить всех с праздником», – сообщает пресс-служба администрации Зеи.

Позвонить в колокола можно будет 16 апреля в 16 часов на площади у «Энергетика» и в 17 часов – возле Дворца спорта.

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