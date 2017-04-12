В Благовещенске повалил снег в середине апреля

В пятницу, 14 апреля, в Благовещенске с утра начался снегопад. По данным «Яндекс Погоды», он не продлится долго – завершится уже днем. Как сообщает Гидрометцентр России, общее количество осадков в этот день в областной столице составит 2 миллиметра.

Утром температура воздуха в городе составила около -2 градусов. Днем потеплеет до +5/+7 градусов, снег перейдет в небольшой дождь. Вечером ожидается малооблачная погода, температура воздуха составит от +1 до +7.

В субботу, 15 апреля, в Благовещенске облачно с прояснениями. Температура воздуха в дневное время достигнет +10 градусов.

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