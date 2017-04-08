США сбросили «мать всех бомб» на позиции ИГ в Афганистане

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Вооружённые силы США сбросили мощнейшую из имеющихся у них неядерных авиабомб на позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Это произошло в провинции Нангархар в Афганистане, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Fox News.

По информации американского телеканала, речь идет о неядерной бомбе GBU-43B весом в 9,5 тонны, также известной как «мать всех бомб». Впервые этот снаряд был испытан в 2003 году, и до нынешнего времени не применялся.

Как пояснил представитель Белого дома Шон Спайсер, использование столь мощной бомбы было продиктовано необходимостью уничтожения системы тоннелей и пещер, которую использовали террористы, чтобы перемещаться и совершать нападения. Масштаб нанесённого ущерба и эффективность операции сейчас оценивается командованием ВС США.

GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast – это фугасная авиабомба, имеет длину 9,17 метра и диаметр 102,9 сантиметра, вес бомбы составляет 9,5 тонн, из которых 8,4 тонны приходится на взрывчатое вещество, представляющее собой смесь гексогена, тротила и алюминиевого порошка. Сила взрыва составляет 11 тонн в тротиловом эквиваленте, радиус поражения – около 140 метров, частичные разрушения происходят на расстоянии до 1,5 километра от эпицентра.

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#военные #США

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