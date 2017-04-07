В России за взятки арестован очередной губернатор: обзор прессы

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Роскачество обещает обратить пристальное внимание на хлеб, рыбу, мясо и алкоголь; фонтан в Риме добавил бюджету 1,5 миллиона евро; в России могут запретить суррогатное материнство – о чем пишет пресса рассказывает в сегодняшнем обзоре его автор и ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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Начнём обзор с того, о чем рассказывается в «Российской газете». Здесь под заголовком «Добрались до водки» пишут о том, что в этом году Роскачество обещает обратить самое пристальное внимание на хлеб, рыбу, мясо и алкоголь. Как сказал глава этого ведомства Протасов: «В мясе не должно быть антибиотиков, в овощах – пестицидов, шоколад должен состоять из какао, а шампанское – из винограда». После того как читатели прочтут о том, что сегодня рыбная продукция на 40 % – фальсификат (обозреватель назвал только одну цифру, в публикации их больше), им явно захочется добавить, что хотелось бы в хлебе видеть муку, в молоке – молоко, а в воде – воду. Заметили, как дипломатично Павел Андреевич обошел тот напиток, что упомянут в заголовке?

Также в номере

Еще здесь интересны большие, полностраничные материалы о солженицынских чтениях; о том, каких подвижек ожидать (и ожидать ли) в обществе в год 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции – в общем, много чего. Обозреватель останавливается на маленькой заметке о том, что одна из самых главных достопримечательностей Рима – фонтан Треви – принесла в городскую казну рекордную сумму – полтора миллиона евро. Этот результат огласили после подсчета монет, в этот фонтан брошенных.

Было дело, и Павел Андреевич однажды внес свою лепту в бюджет итальянской столицы.

Полный абзац

Как бы много чего интересного ни было в «Амурской правде», обращает на себя внимание всё же именно большой материал с названием «Строительный закат». Из него можно узнать о том, что уже сейчас некоторые строительные компании находятся в предбанкротном состоянии, другие просто ушли с рынка. О причинах кризиса – в публикации Екатерины Гвоздовской.

И уж если говорить о стройке, то вышесказанное автор обзора дополняет заметкой о том, что благовещенскую набережную обнесут 5-километровым забором. Его возведут взамен растащенного ворами. Цена вопроса – 6,7 миллиона рублей.

Не пропусти

«Комсомольская правда» сегодня рассказывает об очень непростой творческой судьбе актера Василия Степанова – звезды «Обитаемого острова». Абсолютная невостребованность определила психологический надлом, как следствие – уже не первая попытка суицида.

Еще здесь пишут о том, что в России, возможно, запретят суррогатное материнство. И если это произойдет, как же будут пиариться наши звезды? И где сценаристы будут брать сюжеты для «мыльных» опер?

И еще здесь о том, что под очередной арест за взятки попал очередной губернатор – на этот раз лидер (уже экс) марийского народа…

На посошок

Павел Савинкин советует не пропустить в «Комсомолке» статью о том, что в Питере открылся магазин (хозяин – достаточно скандально известный то ли миллионер, то ли бывший миллионер Герман Стерлигов), в ассортименте которого всего 25 наименований товаров. Всё абсолютно натуральное, никакой менделеевщины. Хлеб (от 750 до 1 650 рублей за буханку), мед (цена от 800 рублей), льняной шампунь (скляночка под 1 000) и т.д. Персонал одет в исконно русские одежды. И поскольку там всё натуральное, то вход в магазин лицам с нетрадиционной сексуальной ориентацией запрещен.

По мнению Павла Андреевича, это сильно снижает прибыль магазина.

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