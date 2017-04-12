Прогноз погоды в Амурской области на 14 апреля: немного снега и дождя

В Амурской области 14 апреля установится переменная облачность. Местами выпадет слабый, умеренный дождь или мокрый снег. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, в отдельных районах его порывы составят 13 метров в секунду.

Термометры покажут по южным и центральным районам Приамурья плюс 9…14 градусов, по северным районам – плюс 6...11, по крайнему северу области – от минус 3 до плюс 2.

В Благовещенске рано утром за окном было минус 3 градуса. Северо-западный ветер дул со скоростью 2 метра в секунду. В течение дня в городе будет переменная облачность. Северо-западный ветер усилится до 6-11 метров в секунду. Температура воздуха составит 8…10 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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