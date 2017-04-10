В поселке Бурея во время пожара в доме пострадала пожилая женщина

Фото: novosti-saratova.ru

В четверг, 13 апреля, в 16:09 в поселке Бурея загорелось частное подворье. Огонь уничтожил кровлю жилого дома, две летние кухни, три угольника, кровлю бани и кровлю третьей летней кухни. В пожаре пострадала женщина 1941 года рождения.

Получив сообщение о пожаре, к месту происшествия прибыли огнеборцы ПЧ-56 поселка Бурея в составе семи человек и трех единиц техники. На момент прибытия пожарных горели открытым пламенем кровля жилого дома, две летние кухни и угольник.

Через пять минут пламя локализовали, еще через девять минут ликвидировали открытое горение. Огнем уничтожены кровли жилого дома, одной летней кухни и бани. Полностью сгорели две летние кухни, три угольника. Огнеборцы не допустили дальнейшего распространения огня на рядом стоящие жилые дома.

В пожаре пострадала пожилая женщина: с ожогом лица первой степени ее доставили в Бурейскую больницу.

Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

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