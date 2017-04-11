105 лет назад «Титаник» столкнулся с айсбергом

Фото: сакума.рф

105 лет назад британский трансатлантический пароход «Титаник» столкнулся с айсбергом. 14 апреля 1912 года радиостанция «Титаника» приняла семь ледовых предупреждений, однако лайнер продолжал двигаться почти на предельной скорости.

Чтобы избежать встречи с плавучими льдами, капитан приказал идти чуть южнее привычного маршрута. В 23:39 вперёдсмотрящий доложил на капитанский мостик об айсберге прямо по курсу. Меньше чем через минуту произошло столкновение. Получив несколько пробоин, пароход начал тонуть. В шлюпки сажали в первую очередь женщин и детей. В 2:20 15 апреля, разломившись на две части, «Титаник» затонул, унеся жизни 1 496 человек. 712 спасшихся человек подобрал пароход «Карпатия».

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90 лет назад в шведском Гётеборге сошёл с конвейера первый автомобиль «Вольво». Легенда гласит, что однажды летним вечером 1924 года, сидя в стокгольмском ресторане за кружкой пива, инженеры Габриэльссон и Ларсон решили взяться за выпуск автомобилей. Тут же один из них предложил и название «Volvo» – от латинского глагола «volvere», что означает «катиться, вращаться». Молодые люди хотели построить автомобиль, который был бы приспособлен к дорожным условиям и климату Швеции. В 1926 году был изготовлен прототип. А 14 апреля 1927 года с конвейера нового завода сошёл первый серийный легковой автомобиль «OV-4». С этого дня и началась эпоха шведской индустриальной истории. Сразу же был создан и фирменный знак компании – «символ Марса» – круг со стрелой – символ единства, законченности и стремления к совершенству, который и сегодня, как и в самом начале, гордо располагается в центре решетки радиатора.

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490 лет назад родился фламандский картограф, издатель первого современного атласа Абрахам Ортелий. Он составил и выпустил книгу нового типа – географический атлас мира, содержащий 70 карт и статей к ним страноведческого характера, которая была выпущена в свет в Антверпене в 1570 году. Книга, носившая название Theatrum Orbis Terrarum («Зрелище круга земного)», переиздавалась более 40 раз на шести европейских языках общим тиражом около 7 300 экземпляров.

Также Ортелий сыграл исключительную роль в развитии картографии. Ему принадлежит первая детализированная карта Тихого океана. Французское издание карманного формата его труда вышло под названием «Зеркало мира, или Эпитома Зрелища Абрахама Ортелиуса».

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155 лет назад родился Пётр Столыпин – русский политик, министр внутренних дел, премьер-министр России. Пётр Аркадьевич приобрёл широкую известность как грамотный реформатор. На посту премьер-министра Столыпин был инициатором разработки ряда крупных законопроектов, в том числе по реформе местного самоуправления, введению всеобщего начального образования, о веротерпимости. Инициатор создания военно-полевых судов, он провел новый избирательный закон, существенно усиливший позиции в Думе представителей правых партий, а также начал проведение столыпинской аграрной реформы – но завершить её не успел…

По разным данным, на жизнь Петра Аркадьевича Столыпина было совершено от 10 до 18 покушений. Умер Столыпин 18 сентября 1911 года в Киеве – последнее покушение удалось.

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