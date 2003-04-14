Сталин благодарил благовещенцев: история Приамурья

14 апреля 1943 года «Амурская правда» опубликовала телеграмму Иосифа Сталина с благодарностью трудящимся Благовещенска, собравшим на строительство самолетов и танков 5 956 тысяч рублей.

14апреля 1912 года в Овсянке начало финансовые операции первое в Амурской области кредитное товарищество, основанное по инициативе местного священника. К концу года их стало 12, а в 1913-м насчитывалось уже 20; в 1916 году стало больше на 24.

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В 1918 году в этот день вышли «Известия Совета трудящихся Амурской социалистической федеративной республики».

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14 апреля 1918 года амурчане Нестеров, Башаев и Чесноков в числе других дальневосточников в Хабаровске присутствовали на закрытии IV Дальневосточного съезда Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

В Приамурье в этот день был создан Амурский совет народного хозяйства (совнархоз). Его председателем стал Михаил Дельвиг. В этот же день облисполком постановил направить артиллерийскую батарею в Забайкалье против отряда атамана Семёнова.

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14 апреля 1923 года огласили список избранных в городской Совет Благовещенска. Горожане проголосовали за 82 депутатов, в том числе за 58 коммунистов и 8 сочувствующих.

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В 1967-м на Всероссийском смотре художественной самодеятельности зоны Дальнего Востока в Хабаровске Амурский народный хор, его танцевальная и женская вокальная группы, хор города Свободного, секстет народных инструментов из Благовещенска, драматический коллектив Белогорска завоевали звания лауреатов.

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В 1972 году завод «Амурский металлист» для участия в международной ярмарке представил в Познани (Польша) горнопроходческий комплекс КПН-1 М, предназначенный для проходки горизонтальных выработок.

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В 1983 году в Зее стартовал первый турнир по волейболу на приз газеты «Коммунистический труд». На спортивной площадке встретилась 21 команда.

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В 2003 году в Благовещенске открылась кибер-почта: здесь предоставляли непривычные пока благовещенцам почтовые услуги: интернет, игры, ксерокопирование, ламинирование, факсимильную связь. То есть все то, что может предоставить компьютер.

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2010 год. Ярослав Туров, ученик благовещенской гимназии № 25, стал победителем всероссийской гуманитарной телеолимпиады «Умники и умницы». Все вопросы, на которые пришлось отвечать конкурсантам, относились к теме «Великие учителя мира». По итогам олимпиады Ярослав Туров был зачислен в один из самых престижных российских вузов – МГИМО.

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2011 год. Амурские полицейские получили нового руководителя. Начальником управления министерства внутренних дел России по Амурской области назначили полковника полиции Николая Аксёнова. Указ об этом 14 апреля подписал президент РФ.

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2015 год. Житель Благовещенска Сергей Григорьев создал чудо-транспорт – автолётоход, способный передвигаться по дороге, воздуху, снегу и воде. Изобретателю удалось запатентовать свой автолётоход. Он надеялся, что в будущем его идеи найдут отражение и в полноразмерных конструкциях.

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#жизнь #история

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