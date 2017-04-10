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ДТП в районе калининского кольца в Благовещенске затруднило движение автомобилей

ДТП в районе калининского кольца в Благовещенске затруднило движение автомобилей

13 апреля вечером в Благовещенске столкнулись две иномарки в районе калининского кольца. Участниками ДТП стали Nissan Tiida и Toyota Corona. Без пострадавших не обошлось, на место выехала «скорая помощь».

Как стало известно Амур.инфо, «тойота» двигалась со стороны города в микрорайон и собиралась заезжать на кольцо. «Ниссан» в это время выходил с круга, но попал не на свою, а на встречную полосу – как раз туда, где ехала Toyota Corona.

Удар получился сильным. По предварительной информации, пострадали пассажир и водитель «тойоты». Движение в результате аварии оказалось затруднено. По словам очевидцев, пробка образовалась от улицы Тенистой до кольца.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Baska

    Baska
    29 минут назад

    Автоджентельмена занесло

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