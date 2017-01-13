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13апреля
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Сегодня, 20:30 3

В Амурской области будут судить мужчину, смертельно ударившего посетителя травматологии

В Амурской области будут судить мужчину, смертельно ударившего посетителя травматологии
Фото: www.klinika29.ru

Благовещенские следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению 34-летнего жителя Благовещенского района умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Мужчина, находясь в больнице, ударил другого мужчину, с которым у него возник конфликт. В результате потерпевший скончался.

По версии следствия, происшествие случилось 3 декабря 2016 года около 21:30 в помещении амбулаторно-поликлинического отделения травматологии и ортопедии Благовещенской городской больницы. Между посетителями лечебного учреждения произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый с силой ударил оппонента в левую височно-теменную область головы.

34-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму. От полученных телесных повреждений он скончался спустя почти месяц – 5 января 2017 года.

В настоящее время обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора города Благовещенска и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает амурское следственное управление.

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#закон #здоровье #происшествия

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Комментарии
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  • Неравнодушный житель

    Неравнодушный житель
    1 час назад

    Знала погибшего, он был добрейшим человеком!!! Светлая тебе память, дружище! Мы будем помнить тебя всегда!

  • VAL818

    VAL818
    39 минут назад

    Погиб невинный человек!!!Конфликт был между виновником и другими людьми!!!

    Да и как мог быть конфликт, если виновник не понимает по русски, всё дело переводили на его родной язык...

  • VAL818

    VAL818
    37 минут назад

    Ударил, не в ходе конфликта, а сзади, погибший даже не видел...

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