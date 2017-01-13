В Амурской области будут судить мужчину, смертельно ударившего посетителя травматологии
Благовещенские следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению 34-летнего жителя Благовещенского района умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Мужчина, находясь в больнице, ударил другого мужчину, с которым у него возник конфликт. В результате потерпевший скончался.
По версии следствия, происшествие случилось 3 декабря 2016 года около 21:30 в помещении амбулаторно-поликлинического отделения травматологии и ортопедии Благовещенской городской больницы. Между посетителями лечебного учреждения произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый с силой ударил оппонента в левую височно-теменную область головы.
34-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму. От полученных телесных повреждений он скончался спустя почти месяц – 5 января 2017 года.
В настоящее время обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора города Благовещенска и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает амурское следственное управление.
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