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Амурчан просят поделиться куличами с нуждающимися

Амурчан просят поделиться куличами с нуждающимися
Фото: my-fly.ru

С 15 по 25 апреля во всех храмах и приходах Амурской области пройдет благотворительная акция «Пасхальный подарок». В праздничные дни Пасхи верующих приглашают поделиться куличами, сладостями и другими нескоропортящимися продуктами, которые они принесут в храмы для освящения, с нуждающимися.

Все продукты направят в детские дома, дома престарелых и инвалидов, больницы, в многодетные и малоимущие семьи. Пожертвования будут приниматься в свечных лавках храмов, а затем их передадут специалистам отдела социального служения епархии, которые доставят «пасхальные подарки» по назначению, сообщает Благовещенская епархия.

Просмотров всего: 192

#праздники #религия

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Комментарии
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  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    1 час назад

    Вот Жлобы! Соберут а потом в продажу выкинут

  • Хмык

    Хмык
    56 минут назад

    Нуждаюсь в куличе. Жыть без него не могу.

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    47 минут назад

    Кагор будут нуждающимся раздавать? Взял бы пару ящиков

  • Victrix

    Victrix
    18 минут назад



    затем их передадут специалистам отдела социального служения епархии, которые доставят «пасхальные подарки» по назначению....



    А вот у этих, специалистов отдела социального служения епархии, которые доставят «пасхальные

    подарки» по назначению, есть сан.книжка?

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