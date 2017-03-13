Амурчан просят поделиться куличами с нуждающимися

Фото: my-fly.ru

С 15 по 25 апреля во всех храмах и приходах Амурской области пройдет благотворительная акция «Пасхальный подарок». В праздничные дни Пасхи верующих приглашают поделиться куличами, сладостями и другими нескоропортящимися продуктами, которые они принесут в храмы для освящения, с нуждающимися.

Все продукты направят в детские дома, дома престарелых и инвалидов, больницы, в многодетные и малоимущие семьи. Пожертвования будут приниматься в свечных лавках храмов, а затем их передадут специалистам отдела социального служения епархии, которые доставят «пасхальные подарки» по назначению, сообщает Благовещенская епархия.

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#праздники #религия

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