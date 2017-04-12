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13апреля
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Белогорский гимн прошел во второй тур международного фестиваля гимнов

Гимн Белогорска участвует в первом ежегодном международном фестивале гимнов «Содружество». В управлении культуры администрации города рассказали, что заявку на участие в первом туре они направили в середине марта. Сейчас из оргкомитета фестиваля получено уведомление о прохождении гимна во второй, очный, тур.

«Второй тур состоится с 10 по 12 июня в Екатерининском парке Москвы. По решению главы Белогорска, представит гимн Белогорска во втором туре Диана Назарова. В настоящее время выпускница детской образцовой творческой студии "Компания Твикс" обучается в Москве. Это одна из первых исполнительниц гимна города», – говорит начальник Управления Людмила Мицай.

Гимн появился у Белогорска по инициативе главы города Станислава Мелюкова в 2012 году. Он утвержден решением городского совета народных депутатов как официальный символ муниципалитета, наряду с гербом и флагом.

Конкурс на лучший гимн был объявлен в октябре 2011 года. Конкурсная комиссия рассмотрела 32 представленных работы в разных стилях исполнения, с музыкальным сопровождением и без него. Самому младшему сочинителю гимна Белогорска было 11 лет, старшему – 73 года. Победителем признана работа Юлии Несмачной, написавшей текст и музыку гимна.

Теперь официальный символ города, согласно утвержденному положению о гимне, исполняется при вступлении в должность главы Белогорска, во время открытия памятников, вручения наград, учрежденных органами местного самоуправления, а также при открытии и закрытии торжественных мероприятий или при проведении городских спортивных соревнований.

Во время официального исполнения гимна города Белогорск присутствующие должны слушать его стоя, мужчины – без головных уборов. Получение специального разрешения для использования гимна Белогорска не требуется, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#Белогорск #конкурсы

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