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13апреля
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По Амуру начинают курсировать суда на воздушной подушке

По Амуру начинают курсировать суда на воздушной подушке
Фото: activeplanet.ru

С 12 апреля движение по понтонному мосту на пассажирском направлении в пункте пропуска через госграницу РФ Благовещенск – Хэйхэ (КНР) прекратилось. Ранее 2 апреля было приостановлено движение по наплавному мосту на грузовом направлении. Это связано с активным разрушением льда на реке Амур. Теперь по Амуру начнут курсировать суда на воздушной подушке.

С 18 ноября 2016 года по 12 апреля 2017 года пассажиропоток по наплавному мосту, который связывает Благовещенск с китайским городом Хэйхэ, увеличился на 10 % по сравнению с предыдущим сезоном работы понтонной переправы, общий объем пассажирских перевозок составил 185, 5 тысяч человек. Российско-китайскую границу в этом сезоне пересекли больше 106 тысяч россиян – это на 36 % больше чем в прошлый сезон, а пассажиропоток граждан КНР снизился на 23 % и составил 79 561 пассажир.

Кроме того, на 2 276 единиц китайской транспортной техники больше пересекло российско-китайскую границу, прошлогодние показатели – 4 846 единиц. По грузовой понтонной переправе с 28 ноября 2016 года по 2 апреля 2017 года прошли 10 913 транспортных средств, это на 28 % ниже, чем за предыдущий период работы грузового наплавного моста.

По информации министерства транспорта и строительства Амурской области, работа наплывного моста даёт возможность производить грузоперевозки в весенне-осенний промежуточный период с момента, когда закрывается навигация и до того времени, пока не начнет работать ледовая дорога, что способствует развитию торговли и туризма между Амурской областью и провинцией Хэйлунцзян.

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#Китай #транспорт

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Комментарии
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  • Генрих VI

    Генрих VI
    2 часа назад

    Может быть, курсировать будут "суда", а не "судна"?

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    Генрих VI

    Может быть, курсировать будут "суда", а не "судна"?



    Ну, а почему нет? Такое, тоже, может быть.

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