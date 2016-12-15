ЗАГС: треть амурчан, уходящих из жизни, погибает от несчастных случаев

В Амурской области смертность ощутимо превысила рождаемость. По данным за первый квартал 2017 года, на свет появилось 2 тысячи 450 малышей, а умерло почти 3 тысячи амурчан. О демографической ситуации журналистам рассказали в амурском управлении ЗАГС на пресс-конференции. Также поговорили о бракосочетаниях и разводах, и праздновании 100-летия ЗАГСа.

Несмотря, на общую статистику по области, в Благовещенске сохраняется обратная тенденция, рождаемость наоборот превышает смертность: за первый квартал родилось 1 060 детей, умерло 809 человек. По отрицательной динамике в свою очередь лидируют Свободный, Белогорск и Ромненский район. При этом треть амурчан погибает от внешних причин, к которым относятся суициды, аварии, отравления.

«По-прежнему от внешних факторов погибает 30 % людей, это те, которые не зависят от здравоохранения. Если мы сами не начнем себе помогать, то у нас картина в этом вопросе – какое бы здравоохранение не было – не даст того результата, какой мы бы хотели иметь. Самое печальное, что вот эти смерти не по медпоказателям – это работоспособный возраст и большой процент занимают мальчики, юноши, мужчины молодые», – рассказала начальник управления ЗАГС по Амурской области Наталья Томилова.

В ЗАГСе агитируют всех вести здоровый образ жизни и беречь собственную жизнь и здоровье. А еще призывают молодые пары быстрее заключать браки. В Благовещенске за первый квартал этого года сыграли свадьбы 429 пар, по данным за первый квартал прошлого года – 418 пар. В ЗАГСе отмечают, что браки молодеют, то есть брачный возраст снижается. Так в возрасте от 18 до 24 лет поженились 103 мужчины и 154 девушки. Что касается разводов, то за первый квартал этого года распались 304 семьи, по итогам первого квартала 2016 года – 356.

По традиции журналистам рассказали, какие имена дают родители новорожденным амурчанам. Самые популярные имена: Артем, Михаил, Александр и Дмитрий, у девочек – Анастасия, Софья, Милана и Алиса. Среди редких имен – Ерофей, Клим, Тихон, Эван, Юрий, Мефодий, Арсения, Агния, Весна, Виолетта, Божена, Лилия и Кассандра.

Также в ЗАГСе сообщили, что учреждение готовится отмечать свое столетие. К этому событию запланирована череда мероприятий. В том числе Красная горка, свадьбы в этот период обещают сделать особенно торжественными, красочными. Предлагают амурчанам оформить отношения и в даты, связанные с тематикой победы – 2 мая, когда водрузили флаг на Рейхстаг; 8 мая, в день капитуляции Германии; и 9 мая, в День Победы. Молодому поколению предлагают вспомнить героизм военных лет, когда люди создавали семьи, несмотря на тяжелое положение и угрозу жизни.

15 мая в день семьи будут чествовать детей, которые родились в круглые даты, и поздравят мамочек, которые родили малышей 15 мая. 8 июля, в День семьи, любви и верности пары соберут в театре драмы. В этот день торжества проведут и в Сковородинском районе, в райцентре в этот день откроют новый памятник – скульптуру Петра и Февронии.

Примерно в середине мая в Благовещенске начнут ремонтировать Дворец бракосочетания. Запланирован ремонт парадного входа, холла, центрального тронного зала. Фасад здания перекрасят.

Сейчас в ЗАГСе продолжается большая работа по созданию единого реестра населения РФ. К 2019 году нужно внести в него примерно 3 миллиона записей – все, что фиксировал ЗАГС за сто лет своего существования. Все записи нужно оцифровать. Работа выполнена примерно на 70 % и требует еще перепроверки.

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