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В Благовещенске от столкновения опрокинулся УАЗ

В Благовещенске от столкновения опрокинулся УАЗ
Фото: ИА "Сканер"

В четверг, 13 апреля, в Благовещенске на перекрестке улиц Театральной – Конной произошло столкновение УАЗа с Toyota Corolla. От столкновения «таблетка» опрокинулась и легла на бок. Как сообщает ИА «Сканер», в результате ДТП пострадал водитель УАЗа, его доставили в больницу.

Происшествие произошло около 15 часов. УАЗ ехал по Театральной в сторону центра города и собирался поворачивать налево. В то же время во встречном направлении ехала Toyota Corolla, которая двигалась прямо. По словам очевидцев, водитель «таблетки» не пропустил легковушку, произошло столкновение. УАЗ опрокинулся на бок, водителя отправили в больницу.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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