Для «Бессмертного полка» в Белогорске сделают более полутора тысяч Георгиевских ленточек с журавлями

Школьники Белогорска своими руками сделают более полутора тысяч символов «Бессмертного полка». Красная звезда с белым журавлём на Георгиевской ленте будет вручена каждому участнику всероссийской акции. Традиция прикреплять символ полка слева от сердца появилась в городе в 2016 году.

«Участие в изготовлении символов примут учащиеся всех школ, – рассказала председатель комитета по образованию, делам молодежи Ирина Губина. – Напомню, что знак участника "Бессмертного полка" был выбран из 25 предложенных образовательными организациями дизайнов. Большинством голосов принято решение взять за основу вариант, предложенный школой № 17. Он выполнен в соответствии с символикой всероссийской патриотической акции. На фоне пятиконечной звезды закреплена фигура белого журавля».

Просмотров всего: 10

#Белогорск #память

распечатать