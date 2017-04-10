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13апреля
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Для «Бессмертного полка» в Белогорске сделают более полутора тысяч Георгиевских ленточек с журавлями

Для «Бессмертного полка» в Белогорске сделают более полутора тысяч Георгиевских ленточек с журавлями

Школьники Белогорска своими руками сделают более полутора тысяч символов «Бессмертного полка». Красная звезда с белым журавлём на Георгиевской ленте будет вручена каждому участнику всероссийской акции. Традиция прикреплять символ полка слева от сердца появилась в городе в 2016 году.

«Участие в изготовлении символов примут учащиеся всех школ, – рассказала председатель комитета по образованию, делам молодежи Ирина Губина. – Напомню, что знак участника "Бессмертного полка" был выбран из 25 предложенных образовательными организациями дизайнов. Большинством голосов принято решение взять за основу вариант, предложенный школой № 17. Он выполнен в соответствии с символикой всероссийской патриотической акции. На фоне пятиконечной звезды закреплена фигура белого журавля».

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#Белогорск #память

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