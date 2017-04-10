Два самосвала провалились под лёд в Якутии: один из водителей пропал без вести

Фото: yakutsk.ru

Житель Якутии пропал без вести после того, как на ледовой переправе через озеро Сойбалах провалились два тяжёлых грузовика Komatsu. Это произошло в среду, 12 апреля, неподалёку от села Налимск Среднеколымского района, сообщает ИА «Дейта».

Выбраться удалось лишь одному водителю, второго ищут водолазы службы спасения Республики Саха. Известно, что глубина воды в месте провала достигает пяти-шести метров.

По мнению специалистов, причиной трагедии стало нарушение требований безопасности: разрешённая масса проезда по этой ледовой переправе – до 30 тонн, а ушедшие под воду грузовики весят по 74 тонны (и это только в заводской комплектации, без груза). По данным ИА SakhaNews, самосвалы были загружены металлоконструкциями и везли их из Магадана в Чукотский автономный округ.

По факту случившегося следственные органы проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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#происшествия #транспорт

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