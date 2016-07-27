Свободный получит 10 миллионов рублей на благоустройство

Фото: amurobl.ru

Городу Свободный власти Амурской области выделят 10 миллионов рублей. Средства пойдут на благоустройство городских территорий. Об этом рассказал глава Приамурья Александр Козлов, побывавший в Свободном с визитом.

«Госдума приняла масштабный проект по благоустройству российских территорий, который реализуется в России впервые. Мы получили федеральные деньги на эти цели и на город Свободный в этом году выделяем 10 миллионов рублей», – цитирует Козлова правительство области.

Губернатор проверил ход ремонта дорог и тротуаров в городе. Он сообщил, что оживленный участок дороги по улице 50-летия Oктябpя от Зейской до Карла Маркса будет в ближайшее время отремонтирован.

«Сегодня мы разговаривали с министром транспорта: было поручение городу, и администрация с ним справилась – поставлены на учет дороги, которые раньше не были поставлены. Так как субсидии распределяются с учетом километража, мы не могли вам давать деньги на ремонт дорог. Сегодня у вас в городе больше 300 километров дорог стоит на учете. Мы обязательно вас поддержим. Часть средств выделим в этом году», – сказал Александр Козлов, обращаясь к и. о. мэра Свободного Юрию Романову.

Глава области рекомендовал местным властям использовать опыт Благовещенска. В столице Приамурья разработана программа ремонта дорог. В течение нескольких лет город получает определенную гарантированную сумму, дорожники понимают масштабы и приоритеты, которые были определены совместно с горожанами.

«Вам нужно совместно с минтрансом разработать такую программу. По этому пути, кроме Благовещенска, пошел Райчихинск, сейчас хотим ее внедрить и в Прогрессе», – отметил Козлов.

Еще одним объектом, который посетил губернатор, стал городской парк. Александр Козлов рекомендовал Юрию Романову вместе с предпринимателями обсудить возможность совместной работы в парке. Обратил внимание, по опыту областной столицы, на то, что к аренде земельных участков необходимо подходить внимательно. Потому что некоторые аттракционы окупаются в течение не одного года, а сроки аренды земли, например, в Благовещенске составляли 11 месяцев; соответственно предпринимателям было невыгодно, и это тормозило развитие развлекательного бизнеса в местах массового отдыха людей.

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