В Белогорске в конце апреля начнут репетировать военный парад ко Дню Победы

В Белогорске обсудили подготовку к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Участие в заседании приняли представители штаба 35-й Армии, ветераны, руководители учреждений соцзащиты, образования, культуры, спорта, предприятий ЖКХ, руководители структурных подразделений администрации города. Проведение военного парада стало первым вопросом, рассмотренном на оргкомитете.

Белогорск входит в число городов России, где проводится праздничный парад с участием военной техники. Как рассказал исполняющий обязанности командующего по работе с личным составом 35-й Армии Роман Назаров, в военном параде будет задействовано почти 1,2 тысячи человек личного состава и 25 единиц техники.

«Впервые в этом году в параде пройдут сводные роты Юнармейского движения, миротворцев, две коробки женщин-военнослужащих, – отметил он. – С 29 апреля начнутся репетиции непосредственно на площади имени 30-летия Победы с использованием военной техники. По приказу командующего состоятся они также 2, 4 и 6 мая. Начало репетиций с 6 утра, продлятся они до 8 часов утра».

В связи с подготовкой военного парада в эти дни будет изменена схема движения транспорта, муниципальных пассажироперевозок. Информация об организации движения автотранспортных средств во время репетиций и 9 мая будет размещена на официальном сайте города белогорск.рф, в СМИ и в социальных сетях, аккаунтах участников городского проекта «Открытый муниципалитет», сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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